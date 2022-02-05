أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن انتصار أكرم إمام أوغلو في اسطنبول، مثل خسارة كبيرة لحزب العدالة والتنمية لا يستطيع هضمها.

زعيم المعارضة قال إن أردوغان، لم يستطع هضم خسارة رئاسة بلدية إسطنبول، التي كان يستفيد منها.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهموري أن أكرم إمام أوغلو أيضا أظهر أداءً ناجحًا في البلدية يتجاوز الفوز برئاستها، حيث دشن استثمارات ووقع عقودا، وبدأ في بناء 10 محطات مترو أنفاق مختلفة في 10 أماكن مختلفة.

وتابع: “بدأ إمام أوغلو ما عطلوه. كما تعامل مع الفساد. وكشف عن عدد الأشخاص الذين يعملون في إدارة حزب العدالة والتنمية أو في الفروع النسائية الذين ذهبوا إلى الخارج من خلال الحصول على منحة دراسية بالدولار من رئاسة بلدية إسطنبول”.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن الحكومة تحاول الضغط على أكرم إمام أوغلو، بسبب فضحه ملفات الفساد المتورطين فيها.

وبخصوص ادعاءات الفساد في المناقصات، قال كيليتشدار أوغلو: “عندما يتعلق الأمر بالفساد، لم يعد المجتمع يجد ذلك غريباً. الجميع على دراية بمن الفاسد، ولا يوجد شيء مثل أن أصواتنا ستزيد إذا تحدثنا كثيرا عن الفساد لأنه معروف”.