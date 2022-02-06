أنقرة (زمان التركية) – زعم نائب رئيسة حزب الخير، كوراي أيضن، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كلف رئيسة الوزراء السابقة، تانسو تشيلر، بتشكيل حزب سياسي جديد.

وخلال لقاء مع صحيفة سوزجو، أجاب أيضن عن سؤال حول الادعاءات المثارة بشأن استعداد تشيلر لتشكيل حزب سياسي جديد، قائلا: “يريدون تشكيل حزب كهذا ويسعون لجذب المواطنين بالوعود الكثيرة، لكن الهدف الوحيد لهذا الحزب هو حزب الخير. هذا أمر مؤكد مئة بالمئة ولا شك في هذا”.

تانسو تشيلر كانت أول سيدة تتولى منصب رئيس وزراء في تاريخ تركيا.

وأضاف أيضن أن أردوغان كلّف تشيلر بهذا في محاولة منه لتفكيك أصوات حزب الخير الذي يسلب حزب العدالة والتنمية الحاكم الأصوات الانتخابية، مفيدا أن تشيلر تمثل مشروع ستدعمه السلطة الحاكمة وتزوده بالإمكانات المادية لإلحاق أي ضرر بحزب الخير.

وأوضح أيضن أنه لم يتم التوصل إلى الرؤية التي سيستند عليها الحزب نظرا لأنه لم يلقى استجابة من 97 في المئة من الأشخاص الذين تم التباحث معهم.

أضاف قائلا: “الساحة السياسة في تركيا لا تعاني من فراغ في الوقت الحالي، كما أن تشيلر ليس لديها شعبية حاليا ولا يأخذها أحد على محمل الجد. حاليا هي أحد جنود أردوغان ومهمتها السياسية تلك التي كلّفها بها أردوغان”.