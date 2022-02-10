أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، أنه من الآن فصاعدا لن يدفع فواتير الكهرباء الخاصة به.

خلال مقطع فيديو على تويتر، صرح كيليتشدار أوغلو أن الملايين من الناس أجبروا على تحمل الفقر المتزايد بشكل لا يطاق وسبل العيش بينما كان أهل القصر يستمتعون بالحياة.

وأضاف كيليتشدار أوغلو: “لقد قلت في كل فرصة أن أيام الشتاء القارس على الأبواب منذ شهور. شرحت ما يجب القيام به خطوة بخطوة، ولكنهم لم يستمعوا، لم يستمعوا”.

وأشار كيليشتدار أوغلو إلى أنه لن يدفع أي فواتير حتى يتم إلفاء زيادات الأسعار التي وقعها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في 31 ديسمبر.

وذكر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن جذور هذا الوضع برمته هي نفس القصة دائمًا، مضيفا: “إذا نظرت إلى خصخصة الكهرباء، فسترى أسماء مألوفة جدًا هناك أيضًا. وهم العصابة الخمسة التابعة لأردوغان”.

وأنهى كيلتشدار أوغلو الفيديو قائلا: “أعلم أن الشعب بمر بأوقات صعبة للغاية. دعوت هؤلاء الناس المهملين لأشهر حتى لا نصل إلى هذا الوضع الحالي”.