أنقرة (زمان التركية) – طرح مغني البوب التركي الشهير تاركان، أغنية بعنوان “سينتهي” صنفت على أنها معارضة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

أغنيته تاركان الجديدة “سينتهي”، فسرها الأتراك على أنها تلميح إلى الأزمة الإدارية والاقتصادية التي تشهدها تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان.

الأغنية تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت 9 ملايين مشاهدة منذ رفعها على اليوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: “إذا سألتموني، أنا أيضا لست على ما يرام، ولم يعد لدي التفاؤل نفسه، ولا أستمتع بالحياة كثيرا. لكنها ستنتهي، وستنتهي كما بدأت، وسيزهر الأمل مجدداً”.

ونشرت ميرال أكشنار زعيمة حزب الخير، الأغنية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع تعليق: “مر الكثير، بقي القليل”.

تاركان قال في مقطع فيديو عبر يوتيوب، معلقًا على أغنيته: “أردت كتابة أغنية تفيدنا جميعا، وتعزينا قليلا، وترفع معنوياتنا، وتعطينا أملا”.

وتحولت أغنية تاركان مباشرة لرمز ثوري، وأذاعها أعضاء نقابة عمال الخدمات الصحية والاجتماعية خلال احتجاجهم للمطالبة بحقوقهم في مدينة اسكيشهير.

يذكر أن تاركان وجه انتقادات حادة للحكومة التركية مؤخرا، بسبب قطع الأشجار والعنف ضد النساء وارتفاع الأسعار.

أنصار الحكومة وأردوغان الذين تعودوا على تحميل حركة الخدمة كل أمر سلبي في البلاد زعموا أن كلمات الأغنية تعكس أفكار المفكر الإسلامي فتح الله كولن، بل أوصل بعضهم الأمر إلى حد الزعم بأن كلمات الأغنية من تأليف كولن.