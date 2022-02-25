أنقرة (زمان التركية) – كدت وزارة الخارجية التركية توجه كييف بطلب رسمي إلى أنقرة لتقييد حركة السفن العسكرية الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده يمكنها إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية، ولكن رغم ذلك تملك روسيا الحق في استخدامها لعودة أسطولها إلى القاعدة.

وأضاف الوزير التركي: “أرسلت أوكرانيا لنا طلبا رسميا بخصوص إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام عبور السفن الحربية الروسية، لكن أحكام اتفاقية مونترو شديدة الوضوح والدقة. وحتى اليوم، نفذت تركيا اتفاقية مونترو دون تردد. في الحرب التي لا تشارك تركيا فيها، يمكن اتخاذ إجراءات ضد الدول المشاركة فيها. قد تقيد تركيا مرور السفن الحربية عبر المضيق. لكن اتفاقية مونترو تنص على أن سفن الدول المشاركة في الحرب يمكنها أن تعود إلى قواعدها، ويجب السماح بذلك لها”.