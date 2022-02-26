أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الحكومة الهولندية أنها سترسل 200 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات إلى أوكرانيا، التي تشهد غزوا روسيا واسعا، لليوم الثالث على التوالي.

في بيان مكتوب مشترك صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والدفاع الهولندية، أفيد أن أوكرانيا طلبت دعمًا عسكريًا إضافيًا وسيتم تلبية ذلك.

وجاء في البيان أنه سيتم تزويد أوكرانيا بـ 200 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات في أسرع وقت ممكن.

دمر الهجوم العسكري الروسي الجوي والبري البنية العسكرية التحتية في أوكرانيا.

ذكر البيان أن بعض المواد العسكرية المختلفة مثل الأسلحة والرادارات والخوذات تم شحنها اليوم السبت، وسيتم نقل المواد الأخرى في أسرع وقت ممكن.

وأفيد في البيان أن مسؤولي السفارة، الذين انتقلوا سابقًا من كييف إلى مركز الدعم الهولندي في لفيف، سيعبرون إلى بولندا، لأن لفيف في غرب البلاد يتدهور.

أعلنت الحكومة الهولندية في 18 فبراير أنها ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية مختلفة مثل الرادار والخوذات.