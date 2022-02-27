أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن 5 آلاف طبيب تركي تركوا عملهم خلال عام 2021.

وبحسب وزارة الصحة التركية، تقاعد 1229 طبيباً، بينما استقال 4 آلاف 459 طبيباً، ، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وعلقت داريا أوغور رئيس اتحاد إدارة الصحة العامة على هذه الأرقام، حيث قالت إن السبب الأكبر لذلك هو تزايد العنف في قطاع الرعاية الصحية يتزايد يومًا بعد يوم.

كما أضافت أوغور أن حصول الأطباء على رواتب تحت خط الفقر، سبب آخر ليختاروا طريق الاستقالة والتقاعد من أجل إنقاذ أنفسهم.

صرحت أوغور أن ضغوظ العمل كانت سببا في الاستقالات والتقاعد، متابعة: “كان عبء العمل لدينا ثقيلًا بالفعل. لكن مع انتشار الوباء، ازداد عبء العمل هذا وتم تمديد ساعات عملنا. لم يتمكن الكثير منا من العودة إلى ديارنا، واضطررنا إلى الانفصال عن عائلاتنا. لم نتمكن من الخروج من العمل”.

وأشارت أوغور أيضا إلى أنه كانت العديد من هذه الاستقالات من أجل السفر إلى الخارج، لأن هؤلاء الناس يريدون الذهاب إلى أماكن حيث يتم تقديرهم ومكافأتهم على عملهم.