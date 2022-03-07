أنقرة (زمان التركية) – تعود موجة الثلوج مرة أخرى إلى مدينة إسطنبول، ومن المتوقع أن تشهد المدينة عاصفة ثلجية عنيفة، اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري بجانب تراجع درجات الحرارة إلى صفر درجة مئوية.

كشف عن ذلك تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية التركية.

وأشار التقرير إلى توقعات بسقوط أمطار غزيرة على مناطق مرمرة وإيجه والبحر المتوسط، وقلب الأناضول والبحر الأسود باستثناء أرتفين وأرضوروم وأرزينجان وتونجالي ومحيط بينجول.

ومن المتوقع أن تشهد الأجزاء المرتفعة من تراقيا، والأجزاء الداخلية بشمال إيجه والأجزاء الداخلية لغرب البحر الأسود ومنطقة توروسلار في غرب البحر الأسود، أجواء ممطرة على أن تخالط الثلوج تلك الأجواء الممطرة في كل من سيفاس وجوموشهانه وبايبورت وأرضوروم وأرزنجان وتونجالي ومحيط بينجول.

وستشهد مناطق قلب وشرق الأناضول صقيع في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

يشار إلى أنه في شهر يناير الماضي، شهدت مدينة إسطنبول عاصفة ثلجية عنيفة تسببت في شلل تام بالمدينة، وتوقفت حركة الطيران.

موقع Hava Forum للطقس ذكر هو الآخر أن عاصفة ثلجية ستضرب مدينة إسطنبول، مفيدا أن هذه العاصفة ستبدأ بسقوط كثيف للثلوج يوم الخميس القادم على أن يستمر تساقط الثلوج في المدينة حتى يوم الإثنين من الأسبوع القادم.

وأوضح الموقع أن البلدية قد تعلن تعطيل الدراسة، وأماكن العمل بفعل العاصفة الثلجية أيبر مؤكدا أنها ستكون العاصفة الثلجية الأعنف في إسطنبول منذ عام 1987 في حال عدم حدوث أي تغييرات بالمخططات الطقسية.

ما هي العاصفة الثلجية أيبر؟

العاصفة الثلجية أيبر هو الاسم الذي أطلق على موجة الطقس البارد والثلجي التي من المنتظر أن تضرب تركيا خلال الفترة بين العاشر والرابع عشر من الشهر الجاري قادمة عبر سيبيريا.

وتم إطلاق هذا الاسم الذي يعني بالتركية المهيب والملفت وذلك بسبب التوقعات بأن تسفر هذه العاصفة عن سقوط كثيف للثلوج على مساحة واسعة من البلاد.