أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، سيت تورون، إن نجاح البلديات التي يديرها حزبه، سيمهد الطريق لوصول الحزب للسلطة.

تورون، قال في مؤتمر صحفي عقده حزبه في مقاطعة كاستامونو، أن وحدة الإدارة المحلية في الحزب أجرت زيارات لأكثر من 50 بلدية حتى الآن.

مشيراً إلى أنهم يستمعون إلى مشاكل البلديات ويحاولون حلها، أضاف تورون: “نحن نعمل بجد لتحقيق التوازن المركزي المحلي وزيادة نجاح حكوماتنا المحلية في الفترة المقبلة”

بعد الفوز بالبلديات الكبرى في انتخابات 31 مارس 2019، أشار تورون إلى أنهم يعملون للفوز بـ 50.8 في المائة من أصوات سكان تركيا في الانتخابات القادمة.

وفي سياق منفصل، أشار تورون إلى أن تركيا تواجه أزمة غذائية، حيث تقلص ما يقرب من 30 في المائة من المساحات المزروعة.

وأضاف النائب التركي: “لسوء الحظ، سنواجه خسارة كبيرة في المحصول… نحن مرة أخرى في وضع البلد المستورد للسلع الزراعية. ستكون التكلفة باهظة”.

وأكد تورون أن بلديات حزب الشعب الجمهوري، تقف بشدة إلى جانب المنتجين، لمنع هذه الأزمة الغذائية، ولضمان أن يشتري المواطنون منتجًا عالي الجودة بسعر أرخص.