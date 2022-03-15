أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أنه تم فتح تحقيقات رسمية بشأن 106 ألف حساب على منصات التواصل الاجتماعي.

مديرية الأمن العام التركية، قالت إن التحقيقات تمت استنادا إلى عدد من الاتهامات من بينها الترويج لتنظيمات إرهابية وبيع المخدرات أو التشجيع عليها وتحريض الشعب على الكراهية والعداء ونشر مشاركات تتضمن عنف ضد المرأة والحيوان وإهانة الرئيس واستهداف وحدة الدولة وأمن المجتمع.

وأوضح التقرير أن قوات الأمن تمكنت من التوصل إلى هوية أصحاب 46 ألف و646 من هذه الحسابات.

وتضمن التقرير أيضا معلومات عن المخالفات المرورية، حيث أفاد التقرير أن إجمالي المخالفات المرورية خلال العام الماضي بلغ 8 مليار و265 مليون ليرة.

يُذكر أن إجمالي المخالفات المرورية خلال عام 2020 بلغ نحو 6 مليار و757 مليون ليرة ما يعكس زيادة في عدد السائقين ولوحات السيارات التي صدر بحقها مخالفة مرورية.

وتطرق التقرير أيضا إلى جريمة “تهريب المهاجرين”، حيث عكس التقرير زيادة بنحو 59 في المئة في عدد “منسقي عمليات تهريب المهاجرين” خلال عام 2021.

هذا وذكر التقرير أن عدد منسقي عمليات تهريب المهاجرين ارتفع خلال العام الماضي إلى 4 آلاف و503 شخص بعدما كان يبلغ ألفين و835 شخص خلال عام 2020.