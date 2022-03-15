أنقرة (زمان التركية) – قررت منصة “Disney Plus” إنتاج فيلم وثائقي، حول قصة حياة الشيف التركي الشهير نصرت جوكتشه.

وسيقوم مخرج أمريكي لم يتم الكشف عن اسمه في الوقت الحالي بإخراج الفيلم.

نصرت جوكتشه أو “الشيف نصرت” كما يسمونه، هو تركي كردي. اشتهر نصرت حين فتح أول محل له في 2010 باسطنبول بحركاته المميزة في غعداد الطعام، وخصة رشح الملح، وإعداد شرائح اللحم بأسلوب خاص.

افتتح نصرت فرعا لمطعمه في دبي عام 2012 وآخر بعد عام في أبوظبي.

وبعدها بدأ يجذب مشاهير السياسة والفن والرياضة والمجتمع، إلى المطعم المصنف كواحد من الأغلى سعراً في العالم.

ثم مضى صاحب رشة الملح الشهير إلى السعودية، فافتتح مطعمين في جدة والرياض، ثم آخر في أنقرة، إضافة لمطعمين في “بودروم” ومدينة “مارماريس” السياحيتين في تركيا، ثم مطعم في جزيرة “ميكونوس” باليونان، وآخر في لندن، مع سلسلة في نيويورك ودالاس وبوسطن وميامي في الولايات المتحدة. تحمل مطاعم الشيف نصرت اسم Nusr- Et المكون من اسمه الأول، مضافا إليها كلمة Et التركية، ومعناها لحم.