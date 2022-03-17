أنقرة (زمان التركية) –تظهر بيانات رسمية ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في تركيا خلال شهر يناير/ كانون الثاني هذا العام بنحو 13.1 في المئة،

عكست الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي التركي لشهر يناير/ كانون الثاني زيادة في مؤشر أسعار الوحدات السكنية بنحو 13.1 في المئة ليسجل 279.7.

وخلال شهر يناير/ كانون الثاني هذا العام ارتفع مؤشر أسعار الوحدات السكنية بنحو 77.4 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما بلغت الزيادة الحقيقية خلال تلك الفترة نحو 21.2 في المئة.

وسجلت ثلاث مدن أعلى زيادات في أسعار الوحدات السكنية خلال شهر يناير/ كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، حيث سجلت إسطنبول زيادة بنحو 14.1 في المئة تلتها إزمير بنحو 13.4 في المئة، ثم أنقرة بنحو 12.5 في المئة.

ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي سجلت إسطنبول زيادة بلغت 83.5 في المئة، بينما بلغت الزيادة في أنقرة 73.5 في المئة وفي إزمير 73.1 في المئة.

تسبب الارتفاع في أسعار المدخلات والمواد الخام بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم في زيادة الأسعار بالقطاع السكني.