أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي، أن عناصر من الشرطة التركية ينتظرون أمام منزل سيدة خضعت حديثا لعملية زرع كلية لنقلها إلى السجن وتلحق بزوجها.

وأوضح جرجرلي أوغلو المدافع عن حقوق الإنسان في تغريدة على تويتر، أن الشرطة تنتظر أمام منزل السيدة التركية توبا أفماز، والتي خضعت لعملية زراعة كلية قبل شهر.

وأضاف جرجرلي أوغلو أن الشرطة تنتظر وصول أفماز من المستشفى إلى المنزل، حتى تأخذها إلى السجن لتقضي مدة سجنها البالغة 6 سنوات و3 أشهر.

وأشار النائب التركي إلى أن أفماز لديها طفلان يبلغان من العمر 2 و7 سنوات، فضلا عن أن زوجها رهن الاعتقال هو الآخر.

واستنكر جرجرلي أوغلو الوضع البائس، حيث أكد أنه لم يعد هناك أي علامة على الرحمة بالبشرية تحت إدارة هذه الحكومة التركية.

وتابع جرجرلي أوغلو: “القضاء تحت قيادة الحكومة، ناهيك عن عدم الشرعية، يرتكب جريمة كل يوم بلا رحمة وانعدام الضمير. تنتظر الشرطة عند باب المنزل لنقل مريض خضع لعملية زرع كلية للسجن، -ولا يهتمون بأنه- لا يستطع تحمل الظروف غير الصحية في السجن وقد يموت”.

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