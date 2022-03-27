أنقرة (زمان التركية) – هاجم زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، علي باباجان، ووصفه بـ”المنشق والشخص غير الموثوق به”.

تصريحات بهجلي الحليف السياسي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جاءت تعليقا على انتقاد باباجان لتعامل الشرطة العنيف مع أعضاء حركة “فرقان”، حيث وصف تجاوزات الشرطة بـ”التعذيب”.

وقال بهجلي خلال اجتماع رؤساء البلديات لحزبه في أنطاليا: “أقبل الجبين الشرطة لضباط الشرطة. باباجان يصف تصرفهم بالتعذيب، ولكنه هو بالأساس شخص لا يمكن الوثوق به، ومنشق عن حزب العدالة والتنمية”.

وأكد بهجلي أن وصف باباجان لتصرف الشرطة بالتعذيب، إدعاء حقير.

اعتدت الشرطة في أضنة يوم الأحد الماضي على الراغبين في المشاركة بمؤتمر صحفي لرئيس حركة فرقان، ألب أرسلان كويتول، للاحتجاج على استمرار اعتقال ثمانية من أعضاء الحركة الوقف بشكل غير قانوني.

ورصدت كاميرات المراقبة بالمباني المجاورة الاعتداء الوحشي الذي مارسته قوات الأمن بحق المحتجين، حيث ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين، واعتدت عليهم بالضرب.

وفي سياق منفصل، أشار بهجلي إلى أن حزبه سيبذل جهدًا استثنائيًا لزيادة عدد النواب إلى أقصى حد في البرلمان في يونيو 2023، بحيث يصل تحالف الشعب إلى الأغلبية لتعديل الدستور، وإعادة انتخاب السيد رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية مجددا.

كما أشار بهجلي إلى أن حزبه سيظل مخلصًا ومخلصًا للمبادئ الأخلاقية لتحالف الشعب التي يعززها حب الوطن والأمة، وسيبذل الحزب جهدًا خارقًا لجعل نظام الحكومة الرئاسية يعمل وتقويته بكل مجالس إدارته وقواعده.