أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية حزب العدالة والتنمية الحاكم بولنت توران، إن الحرب الروسية الأوكرانية، أظهرت أن تركيا هي أكثر الموانئ استقرارًا وأمانًا للمستثمرين.

تصريحات توران جاءت خلال لقائه بأعضاء رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين، في مدينة بادن الألمانية.

وأضاف توران: “تعمل تركيا تقريبًا كقائد دبلوماسي في الحرب الجارية بين أوكرانيا وروسيا، وتتخذ خطوات مهمة”.

كما دعا توران خلال كلمته، رجال الأعمال في الخارج لتقييم استثماراتهم في تركيا.

وأكد النائب التركي أن بلاده لم تتخل عن أهدافها التاريخية أو هدفها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبخصوص العلاقات التركية الألمانية، أشار توران إلى أن الصادرات التركية إلى ألمانيا في عام 2021 بلغت حوالي 226 مليار دولار، فألمانيا هي أحد أكبر شركاء تركيا التجاريين.

مؤخرا أبدى وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، موقفا مرحبا برجال الأعمال الروس المفروض عليهم عقوبات من قبل الغرب، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

خلال مشاركته في في منتدى الدوحة بالعاصمة القطرية، تلقى تشافوش أوغلو سؤالا، يقول : “هل يستطيع الأوليغارشية الروس، المدرجون على عقوبات الغرب القدوم إلى تركيا؟”. ليجيب الوزير التركي: “مبدئيا نحن نسمح بكل النشاطات القانونية في بلادنا، ونرفض الأنشطة غير القانونية، فالجواب على هذا السؤال واضح وبسيط. رجال الأعمال الروس يمكنهم زيارة تركيا”.