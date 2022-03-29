أنقرة (زمان التركية) – حذرت الحكومة السويدية رعاياها من السفر إلى مدن وبلدات في جنوب تركيا.

وأفادت وزارة الخارجية السويدية في بيان أن الحكومة السويدية قررت تعديل نصائحا بالسفر إلى تركيا اعتبارا من 28 مارس/ آذار الجاري لأسباب أمنية.

وتضمن التحذير وصايا لمواطني السويد بعدم السفر إلى ولايات هاتاي وكيليس وشرناق وهكاري على الحدود مع سوريا، إلا في الضرورة القصوى.

وطالبت الخارجية السويدية رعاياها بعدم الاقتراب أكثر من 10 كيلومترات من حدود تركيا الجنوبية مع كل من سوريا والعراق.

هذا وأكدت الخارجية السويدية في بيانها أن هذه النصائح والوصايا سارية حتى إشعار آخر.