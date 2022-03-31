أنقرة (زمان التركية) – يستعد مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، لإقامة أول صلاة تراويح فيه منذ 88 عامًا.

صدر قرار بذلك عن هيئة الشؤون الدينية في تركيا.

وستُعقد صلاة التراويح داخل جامع آيا صوفيا في أيام الجمعة والسبت والأحد خلال شهر رمضان الكريم.

وسيشهد مسجد آيا صوفيا عددا من الفعاليات بمناسبة شهر رمضان الكريم، حيث سيلقي مفتي البلديات ونوابهم جلسات وعظ قبل صلاة الظهر، كما سيسبق صلاة الفجر أدعية ثناء ومدح لله خلال أيام الجمعة على أن يسبقها تسابيح وصلاة على الأنبياء خلال الأيام الأخرى.

يُذكر أن الحكومة التركية أصدرت في 24 يوليو/ تموز عام 2020 قرارا بتحويل متحف آيا صوفيا إلى جامع من جديد وإقامة الصلوات به.