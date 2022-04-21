أنقرة (زمان التركية)ــ شهدت تركيا الزيادة الأكبر بأسعار المساكن على مستوى أوروبا، حيث بلغت 59.8 في المائة في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بالربع نفسه من عام 2020.

وفقًا لمؤشر أسعار المنازل الذي يصدره مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 10.0 بالمائة في الاتحاد الأوروبي في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بالربع نفسه من عام 2020، في حين شهدت تركيا زيادة سنوية بنسبة 59.8 بالمائة في أسعار المنازل في الفترة نفسها.

بعد تركيا، جاءت تشيكيا من حيث أعلى زيادة في أسعار المساكن بنسبة 25.8 في المائة، وإستونيا بنسبة 20.4 في المائة وليتوانيا بنسبة 19.8 في المائة في نفس الفترة، في حين سجلت قبرص فقط انخفاضا بنسبة 5.3 في المائة.

وكشف المؤشر أيضًا أن تركيا شهدت ارتفاعًا بنسبة 96.4٪ في أسعار المنازل في فبراير 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وشهدت تركيا أيضًا ثاني أعلى زيادة في الإيجارات بين الدول الأوروبية بنسبة 11.7 في المائة بعد سلوفينيا، التي شهدت زيادة بنسبة 15.2 في المائة بين الأرباع الأخيرة من 2020 و 2021، وفقًا لمؤشر يوروستات المنسق لأسعار المستهلك.

وأظهر المؤشر زيادة الإيجارات بنسبة 1.3 في المائة فقط في الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة، بينما شوهد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة و 1.7 في المائة في الأسعار في مالطا والنمسا على الترتيب.

ذكرت تقارير إعلامية أن أسعار المنازل في تركيا بدأت في الارتفاع بسرعة بعد أكتوبر – نوفمبر 2021، عندما تسارع انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

فقدت الليرة التركية أكثر من 40 في المائة من قيمتها في عام 2021 حيث خفض البنك المركزي سعر سياسته بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 في المائة من 19 في المائة في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر على الرغم من ارتفاع التضخم.