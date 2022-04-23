أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي حديث، أن 1 من كل 5 أشخاص في تركيا لا يستطيع دفع فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي.

بعد رفع رسوم استهلاك الطاقة، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو إنه لن يدفع فاتورة الكهرباء، وتم قطع الكهرباء بالفعل عن منزل كيليتشدار أوغلو في 21 أبريل 2022.

وبحسب استطلاع مؤسسة “متروبول” للأبحاث، يواجه أكثر من نصف الأشخاص في تركيا صعوبة في دفع فواتيرهم، وهناك 1 من كل 5 أشخاص في تركيا لا يستطيع دفع فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي.

ويشير استطلاع الرأي إلى أنه بينما بلغ معدل الذين لم يتمكنوا من دفع فواتيرهم 14.4٪ في استطلاع رأي فبراير 2022 لنفس الشركة، ارتفع هذا المعدل إلى 18.6٪ في مارس 2022.

وبالنظر إلى نتائج استطلاع الرأي على أساس الناخبين الحزبيين، لا يجد غالبية ناخبو حزب العدالة والتنمية صعوبة في دفع فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي.

صرح 46.1٪ من أعضاء حزب العدالة والتنمية بأنهم يستطيعون دفع فواتيرهم، فيما قال 43.1٪ إنهم يواجهون صعوبة في السداد، وبلغت نسبة الذين لا يستطيعون دفع فواتيرهم بنسبة 10.6٪.

وكان الحزب الذي به أكبر عدد من الذين لم يتمكنوا من دفع فواتيرهم هو حزب الخير، بنسبة 31.2، أما الذين سددوا فواتيرهم فكانت نسبتهم 6.9٪ فقط.

وصرح 19.3٪ من الذين صوتوا لصالح حزب المعارضة الرئيسي الشعب الجمهوري أنهم يستطيعون دفع فواتيرهم بسهولة، بينما قال 60.9٪ إنهم يواجهون صعوبة في السداد.

تشير بيانات رسمية إلى أنه تم قطع الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا عن 4.5 ملايين أسرة خلال عام 2021، بسبب عدم سداد الفواتير، ومن المتوقع أن يتزايد الرقم في 2022 بسبب رفع الرسوم بداية هذا العام.