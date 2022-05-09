أنقرة (زمان التركية) – عبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم بسبب الوضع الذي بات عليه خزان المياه التاريخي في مسجد “آيا صوفيا” بمدينة إسطنبول، والذي تم كسره لوضع أحذية المصلين بداخله.

المدون التركي، عمر فاروق يافاشتاس، نشر صورة على حسابه في تويتر، تظهر إزالة غطاء خزان المياه التاريخي الذي يعود للعصر العثماني، وتحويله إلى مكان لوضع الأحذية.

وأوضح المدون التركي أن هذه الصورة ألتقطت في يوم 24 أبريل الماضي، مشيرا إلى أنه لا أحد يهتم بما حدث.

أثارت الصورة ردود فعل غاضبة من المواطنين، فيما لم يصدر أي تصريح من المؤسسات الرسمية حتى الآن.

جمعية تاريخ الفن قالت في بيان على تويتر: “إن عدم قدرة الحراس على منع مثل هذه الممارسات يستلزم توظيف مؤرخ فني وأخصائي ترميم في آيا صوفيا ومساجد تاريخية أخرى”.

كنيسة آيا صوفيا الشهيرة، التي حولتها حكومة حزب العدالة والتنمية من متحف إلى مسجد، تضرر بابها الخشبي التاريخي مؤخرًا، فيما لم يتم الكشف عن الفاعل بعد.