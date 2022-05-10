أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الرفاه من جديد، فاتح أربكان، إنه يدعم ترشح عمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، للانتخابات الرئاسية.

بعد دعوة رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، أن يكون منصور يافاش مرشحا رئاسيا عن تحالف الأمة المعارض، خرج فاتح أربكان ليؤيد هذا الرأي هو الآخر.

تصريحات أربكان نجل رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان جاءت خلال مشاركته في برنامج “سياسة الأحد” على قناة “Tv100” التركية.

وأوضح أربكان أنه يجب أن يكون منصور يافاش هو مرشح الرئاسة لتحالف الأمة المعارض.

وفي سياق متصل، أشار أربكان إلى أنه إذا وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للجولة الثانية في الانتخابات، فإن حزبه سيدعم أردوغان.

وشدد أربكان على أنهم سيدعمون أردوغان ولكن بتنفيذ عدة شروط معينة، لم يعلن عنها.

يذكر أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وعمدة أنقرة منصور يافاش، المنتميان لحزب الشعب الجمهوري، يحظيان بشعبية كبيرة تؤهلهما للترشح في الانتخابات الرئاسية ومنافسة الرئيس أردوغان.