أنقرة (زمان التركية) – شهدت واردات العديد من القطاعات التركية كالنقل وإنتاج الطاقة من النفط الخام زيادة بنحو 31 في المئة، خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بواقع 3 مليون و207 ألف و282 طن.

وفي تقريرها بعنوان” قطاع سوق النفط” لشهر فبراير/ شباط أفادت هيئة تنسيق سوق الطاقة التركية أن واردات النفط الخام، ارتفعت بنحو 46.9 في المئة لتسجل 2 مليون و345 ألف و489 طن.

وخلال تلك الفترة تراجعت واردات الديزل بنحو 1.4 في المئة لتسجل 670 ألف و906 طن، بينما شكل وقود الطائرات والبنزين وزيت الوقود الجزء المتبقي من الواردات.

وتصدرت العراق قائمة أكثر الدول المصدرة للنفط الخام ومنتجات النفط إلى تركيا بنحو مليون و43 ألف طن. وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بواقع 803 ألف و447 طن تلتها كازاخستان بنحو 489 ألف و43 طن.

وعلى الصعيد الآخر ارتفعت مبيعات البنزين بنحو 41.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لترتفع إلى 229 ألف و969 طن، كما ارتفعت مبيعات الديزل بنحو 2.3 في المئة لتسجل مليون و772 ألف و821 طن.

هذا وارتفع إجمالي مبيعات منتجات النفط بنحو 6.8 في المئة بواقع 2 ميون و134 ألف و791 طن.