أنقرة (زمان التركية) – وجد استطلاع رأي، أن نسبة التصويت للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات القادمة لن تتخطى الـ40%.

وجه استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة “متروبول” للأبحاث، سؤالاً للمشاركين يقول: “لمن ستصوت إذا كانت الانتخابات يوم الأحد القادم، الرئيس رجب طيب أردوغان أم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدارأوغلو أم الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش”.

وبحسب الاستطلاع، إذا خاض هؤلاء المرشحين الثلاثة الانتخابات، فإن أردوغان سيحصل على 40.1٪ من الأصوات، في حين أن زعيم حزب الشعب الجمهوري سيحصل على 30.2 في المائة، بينما دميرطاش سيحصل على هو 15.2 في المائة.

وتشير تلك البيانات إلى احتمال أن تكون هناك جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، بين أردوغان والمرشح الآخر الأوفر حظًا.

وبينما فضل 97 في المائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية أردوغان، صرح 80.2 في المائة من ناخبي حزب الشعب الجمهوري بأنهم سيصوتون لصالح كيليتشدار أوغلو، كان كيليتشدار أوغلو مفضلاً بنسبة 60.3٪ من أعضاء حليفه حزب الخير.

وفضل حوالي 10 من أعضاء حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير دميرطاش.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية من المقرر أن تعقد في يونيو 2023 القادم.

تشير استطلاعات الرأي إلى تزايد شعبية حزب الشعب الجمهوري المعارض في الآونة الأخيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعجز حكومة حزب العدالة والتنمية، عن تعديلها.