أنقرة (زمان التركية) – يستعد 102 برلمانيًا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لبدء جولة ميدانية ستستغرق أربعة أيام، بداية من مطلع شهر يونيو القادم، تمهيدا للانتخابات التي ستشهد تركيا بعد عام.

وستشمل الجولة 51 مدينة خارج البلديات الكبرى، وتهدف للاستماع إلى مشاكل المواطنين وطرح الحلول المقترحة عليهم.

الجولة تأتي بناء على تعليمات من رئيس الحزب، كمال كيليجدار أوغلو.

وخلال الجولة سيجوب النواب سائر بلدات تلك المدن، حيث سيلتقون مع المواطنين وممثلي منظمات المجتمع المدني ونقابات المحاماة والغرف التجارية والصناعية والزراعية والمنظمات العمالية والنقابات.

وسيعمل النواب من خلال هذه الجولة إيصال رسالة للشعب مفادها “إن الحزب سيتولى سدة الحكم وهو يعلم مشاكلهم وسيتولى حلها”.

ويسعى حزب الشعب الجمهوري إلى إزاحة حزب العدالة والتنمية الحاكم عن السلطة في إطار تحالف مع عدة أحزاب معارضة.

وسيولي النواب أهمية خاصة للمدن التي ينخفض بها نسبة أصوات الحزب ولم يتمكن من نيل مقعد بالبرلمان عنها.

وعقب انتهاء الجولة التي ستجرى خلال الفترة بين الثالث والسادس من يونيو القادم سيتم إعداد تقرير بشأن ما تم رصده خلال الجولة وتقديمه لكتلة الحزب بالبرلمان بحلول العاشر من الشهر نفسه ليتم عرضه على كيليجدار أوغلو.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية من المقرر أن تعقد في يونيو 2023 القادم.

تشير استطلاعات الرأي إلى تزايد شعبية حزب الشعب الجمهوري المعارض في الآونة الأخيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعجز حكومة حزب العدالة والتنمية، عن تعديلها.