أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المركز الأول أوروبيا، في حوادث المرور، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

بحسب “يوروستات” تركيا هي الدولة التي فقد فيها معظم الأشخاص حياتهم نتيجة حوادث المرور في أوروبا، حيث فقد ما مجموعه 4866 شخصًا حياتهم في تركيا في عام 2020.

وتتصدر إسطنبول المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، حوادث المرور في تركيا، حيث فقد بها 322 شخصًا حياتهم نتيجة حوادث المرور في عام 2020. تم الإعلان عن هذا الرقم كـ 261 في أنقرة، عاصمة البلاد، و 235 في إزمير.

كانت المدن التي فقد فيها أقل عدد من الأشخاص نتيجة حوادث السير في تركيا تقع في منطقة غرب البحر الأسود. في حين فقد ما مجموعه 65 شخصًا حياتهم في مدن زونغولداك وكارابوك وبارتين في عام 2020، أصبح هذا العدد 71 في أغري وقارس وإيجدير وأردهان.

تعتبر ألمانيا هي أقرب منافس لتركيا في هذا المجال. في ألمانيا، التي تحتل المرتبة الثانية في القائمة ولديها أكبر عدد من السكان في الاتحاد الأوروبي، فقد ما مجموعه 2719 شخصًا حياتهم بسبب حوادث المرور في العام المذكور. كان هذا الرقم 2706 في فرنسا و 2491 في بولندا.

والبلدان الأخرى التي سجلت أعلى عدد من الوفيات بسبب حوادث المرور هي كما يلي: إيطاليا (2395) ورومانيا (1646) وهولندا (610) واليونان (584).

وكانت ليختنشتاين الدولة الأقل خسارة في الأرواح في عام 2020 بسبب حوادث المرور. في الدولة الأوروبية الصغيرة، توفي شخص واحد فقط في عام 2020 نتيجة لحادث مروري. تتبع ليختنشتاين مالطا بـ 12 شخصًا ولوكسمبورغ مع 26 شخصًا في هذه المنطقة.