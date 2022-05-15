القاهرة (زمان التركية)ــ يشارك مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، بكلمة في جلسة بالبرلمان البريطاني، بدعوة من مجلسي العموم واللوردات البريطاني.

ويلقي الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، كلمة رئيسية أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني، في مستهل زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

من المقرر أن يلتقي شوقي علام الذي توجه اليوم الأحد إلى لندن، بعدد من كبار رجال الدولة بالمملكة المتحدة وعمدة لندن، وسيبلي عددا من المحاضرات والندوات في عدد من المحافل ومراكز الأبحاث البريطانية.

وفق بيان لوزارة الأوقاف اليوم الأحد”يعد إلقاء مفتي الجمهورية خطابًا أمام أعضاء مجلسَي اللوردات والعموم البريطاني هو الأول من نوعه، ويأتي بعد نجاح لقاء المفتي الافتراضي و٢٠٠ من أعضاء مجلس اللوردات والعموم البريطاني قبل عام من خلال تطبيق زووم، الذي حضره أيضًا عدد من وسائل الإعلام العالمية وبعض الرسميين البريطانيين المعنيين”.