أنقرة (زمان التركية) – قال كمال أوزكيراز، مدير مؤسسة أوراسيا للدراسات في تركيا، إن عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية الفعلي لا يعادل 11 مليون عضو، وأن الرقم الكبير لأعضاء التحالف الحاكم، لا يعني أن نتائج الانتخابات ستكون بالضرورة لصالحهم.

أوزكيراز ذكر أنه في مرحلة ما كان مدرجًا ضمن قاعدة ناخبي حزب العدالة والتنمية دون إرادته.

وقال أوزكيراز إنه بالدخول إلى بوابة الحكومة الالكترونية سيدرك الكثيرون أنهم مدرجون ضمن قائمة ناخبي الحزب الحاكم دون علمهم.

وأكد أوزكيراز أنه ليس من الغريب أن يكون عدد أعضاء الحزب الحاكم مرتفعًا.

وخلال بث مباشر مع متابعيه على يوتيوب، تلقى أوزكيراز سؤالا من أحد المتابعين حول ما إن كانت الانتخابات المقبلة ستكون نتائجها لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان، عند الأخذ في الاعتبار أن عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية يبلغ 11.5 مليون عضو وعدد أعضاء حلفائه حزب الحركة القومية والوطن والاتحاد الكبير يبلغ 5 مليون عضو.

وقال مدير مؤسسة أوراسيا، ردا على ذلك: “لا تكترثوا للعدد، عدد أعضاء الأحزاب الحاكمة -في تركيا- لطالما كان مرتفعا وهذا الرقم ارتفع أكثر في عهد العدالة والتنمية. في مرحلة ما جعلوني عضوا بالحزب… ادخلوا إلى بوابة الحكومة الالكترونية وابحثوا عن الحزب السياسي الذي تنتمون له دون إرادتكم”.

هذا واعتبر أوزكيراز أن نحو نصف عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم غير صحيح.