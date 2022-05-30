أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني المعارض عن حزب الخير كوراي أيضن، إن وزارة المالية منحت لقب خبير إلى 1500 شخص ليسوا ضمن الفئة العليا من الموظفين، ولم يشغل أي منهم منصب مساعد خبير لمدة ثلاث سنوات.

وخلال تغريدة نشرها على تويتر بعنوان ” فضيحة كبرى بالمالية” أشار أيضن إلى منح الهيئة لقب خبير إلى 1500 شخص لم يخضعوا لاختبار الهيئة ولم يجتازوا المقابلة ولم يخضعوا لاختبار الكفاءة ولم يشغلوا منصب مساعد خبيرة لمدة ثلاث سنوات.

وانتقد أيضن رئيس الشؤون السياسية بحزب الخير التركي ونائب الحزب عن مدينة أنقرة، الاجراء المشار إليه، قائلا: “إلى القائمين على السلطة، إن لم تخجلوا من العباد فلتخشوا الله على الأقل”.