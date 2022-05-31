أنقرة (زمان التركية) – ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، العملية العسكرية التي يخطط لها في شمال سوريا والحرب في أوكرانيا.

يأتي ذلك بعدما هدد أردوغان يوم الأسبوع الماضي بإطلاق عملية جديدة تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، وهي جماعة مسلحة متحالفة مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين في الناتو في الحرب ضد تنظيم داعش.

وأبلغ الرئيس التركي بوتين في اتصال هاتفي أمس الاثنين أنه تم الاتفاق على المنطقة الحدودية في عام 2019، لكن لم يتم تنفيذها، بحسب بيان صادر من مكتب الرئاسة التركية.

كما أبلغ أردوغان بوتين أن أنقرة مستعدة للقيام بدور في “آلية المراقبة” بين موسكو وكييف والأمم المتحدة، إذا تم التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد، كما دعا إلى السلام في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن واتخاذ خطوات لبناء الثقة، بحسب البيان.

وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية ذكرت أن الهدف من الهجوم في سوريا سيكون استئناف الجهود التركية لإنشاء منطقة آمنة بطول 30 كيلومترًا (20 ميلًا) على طول حدود البلاد مع سوريا المجاورة.

في حين تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية فرعًا من حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل منذ ما يقرب من أربعة عقود من أجل الحصول على حكم ذاتي في المناطق الكردية من تركيا.

تركيا، التي تحافظ على علاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو، وتولت دور الوسيط في الصراع، استضافت مفاوضات بين الجانبين في مارس آذار من دون تحقيق نتائج مطلوبة.

من جانبه، قال بوتين، الاثنين، إن روسيا مستعدة لتسهيل تصدير الحبوب دون عوائق من الموانئ الأوكرانية بالتنسيق مع تركيا، حسبما نقلت وكالة رويترز البريطانية.

تغطي روسيا وأوكرانيا 29 في المائة من صادرات القمح العالمية، عبر البحر الأسود بشكل أساسي ، و 80 في المائة من الصادرات العالمية من زيت عباد الشمس، وفقًا لرويترز.

وكرر بوتين لأردوغان أن روسيا قد تصدر كميات كبيرة من الأسمدة والمواد الغذائية في حالة رفع العقوبات المفروضة على موسكو.