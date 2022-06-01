أنقرة (زمان التركية)ـــ أفرجت السلطات في تركيا عن رئيسة شعبة الحزب الجمهوري في مدينة إسطنبول جانان كفتانجي أوغلو، في نفس اليوم الذي تعرضت فيه للاعتقال بسبب إدانتها بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين عموميين آخرين.

ورغم الإفراج عن كفتانجي أوغلو إلا أن الحكم الصادر بحقها يمنعها من خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام المقبل.

أكدت محكمة الاستئناف العليا في 12 مايو المنصرم إدانة كفتانجي أوغلو في ثلاث تهم مختلفة، بما في ذلك بسبب تغريدة نشرها قبل سنين زعمت السلطات أنها مؤيدة لمنظمة إرهابية.

على الرغم من أن عقوبتها كانت لمدة أربع سنوات و11 شهرًا و20 يومًا، إلا أن مسؤولي الحزب المعارض قالوا في وقت سابق لوكالة “فرانس برس” إنه سيتم إطلاق سراحها في أي وقت، كما يمكن أن يحدث لأي عقوبة أقصر من خمس سنوات.

واحتشد عشرات الآلاف في إسطنبول يوم 21 مايو أيار للتعبير عن دعمهم ل كفتانجي اوغلو بعد أن أصدرت المحكمة حكمها في قضية القيادية التي لعبت دورا مهما في اختطاف بلدية إسطنبول من الحزب الحاكم في 2019 بعد بقائها في يده أكثر من 25 عامًا.

يذكر أن عمدة بلدية إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو هو الآخر يخضع للمحاكمة اليوم الأربعاء بتهمة إهانة مسؤولين عموميين، وفي حالة إدانته، يواجه عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن، ويمكن فرض حظر سياسي عليه يبقى بموجبه خارج السباق الرئاسي.

وتشير استطلاعات الرأي المختلفة إلى أن إمام أوغلو يتقدم على أردوغان في السباق على منصب الرئاسة.