أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج بحث ميداني لشهر مايو، أن دخل 85٪ من الأتراك لا يغطي نفقاتهم.

ويبلغ التضخم النقدي في تركيا، 73.5 في المئة.

البحث الذي أعدته مؤسسة اسطنبول لأبحاث الاقتصاد، بعنوان “تقرير تركيا”، من خلال أسلب المقابلة الهاتفية بمساعدة الكمبيوتر (CATI) مع 1500 شخص في جميع أنحاء تركيا، سئل المواطنون، “هل استوفى دخلك نفقاتك الشهر الماضي؟”.

وبحسب النتائج، بلغت نسبة من يقولون إن “الدخل لا يستوفي النفقات” 85٪، وبقيت نسبة من قالوا إن “دخلهم يغطي نفقاتهم” عند 15٪. وكان العاطلون عن العمل والطلاب والعمال بأجر، هم أكثر فئة يعانزن لكسب العيشه.

وفي نفس الاستطلاع، أفيد أن 78 في المائة من المشاركين قالوا إن الاقتصاد سيئ أو سيئ للغاية.

وقال مدير أبحاث تقرير تركيا جان سلجوقي، في تقييمه لنتائج التقرير: “إن الفجوة بين معدل النمو المعلن والاقتصاد الذي يعيش فيه المجتمع آخذة في الاتساع. في استطلاع مايو الذي أجريناه في مايو، ذكر 15 بالمائة فقط من المشاركين أنهم يستطيعون كسب عيشهم على أساس شهري. من ناحية أخرى، في نفس الاستطلاع، ذكر 78 في المائة من المشاركين أن الاقتصاد سيء أو سيئ للغاية. تظهر هذه النتائج أن التضخم المرتفع يؤثر بعمق على توزيع الدخل”.