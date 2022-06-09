أنقرة (زمان التركية)ــ قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إن الولايات المتحدة تخشى أن تشن تركيا هجوما جديدا في شمال سوريا رغم تحذيرات واشنطن.

وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، في جلسة استماع بالكونجرس يوم الأربعاء: “نشعر بقلق عميق إزاء التصريحات المتزايدة من تركيا مؤخرًا بشأن التحركات العسكرية المحتملة في شمال سوريا”.

وأكدت الدبلوماسية الأمريكية أنهم كثفوا من التزاماتهم الدبلوماسية في محاولة لوقف وقف ذلك التحرك العسكري المحتمل في شمال سوريا.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أنقرة ستتخلى عن مثل هذه الخطط في ضوء الجهود الأمريكية، أجابت ليف: “لا أستطيع أن أؤكد لكم أنهم سوف يفعلون ذلك.”

هددت حكومة حزب العدالة والتنمية منذ أواخر مايو / أيار بشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا لاستهداف المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا من قبل تركيا ووشنطن وبروكسل.

غير أن الغرب والولايات المتحدة يفرقون بين حزب العمال الكردستاني وجماعات كردية أخرى، مثل وحدات حماية الشعب(YPG)، حيث تتحالف معها ضد تنظيم داعش.

حذرت واشنطن مرارًا وتكرارًا من عملية جديدة تركية في سوريا، وسط انشغال الناتو بقضية انضمام السويد وفنلند إلى الحلف وروسيا بالحرب في أوكرانيا، معتبرة أن مثل هذه العملية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وتعرض مكافحة الجهاديين للخطر.