أنقرة (زمان التركية) – منحت ألمانيا جنسيتها لأكثر من 131 ألف شخص العام الماضي، بينهم 12 ألف من تركيا التي حلت في المرتبة الثانية، بعد سوريا التي تشهد حربًا أهلية.

في العام الماضي، تم قبول طلب تجنيس 131 ألف و600 أجنبي.

وفق بيان صادر عن المكتب الفدرالي للإحصاء، زاد عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية عام 2021 بنحو 21 ألف و700 شخص، بزيادة تقارب 20 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وبحسب البيانات التي نشرها المكتب الفدرالي للإحصاء، مُنح 19100 سوري الجنسية الألمانية عام 2021، ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق.

بعد السوريين، احتل الوافدون من تركيا وعددهم 12200 شخص المرتبة الثانية في قائمة الأجانب الحاملين للجنسية الألمانية.

وزادت طلبات الحصول على الجنسية الألمانية، من مواطني تركيا عقب محاولة انقلاب عام 2016، والتي تبعها فصل الألاف من وظائفهم بشكل تعسفي، والملاحقات الأمنية الواسعة التي أطلقتها الحكومة.

وجاء الرومانيون في المركز الثالث بعدد 6900 شخص، والبولنديون في المركز الرابع بعدد 5500 شخص، وجاء الإيطاليون في المرتبة الخامسة بنحو 5 آلاف شخص.

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء، تم تجنيس 173 جنسية مختلفة في ألمانيا العام الماضي.

ربع الذين حصلوا على الجنسية الالمانية كانوا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية

ويُعزى ارتفاع عدد السوريين الذين مُنحوا الجنسية إلى أن أولئك الذين فروا من الحرب الأهلية في سوريا ولجأوا إلى ألمانيا بين عامي 2014 و 2016 استوفوا شروط الجنسية.

تشمل شروط الحصول على الجنسية الألمانية معرفة كافية باللغة الألمانية، وضمانات لإدارة الحياة، والعيش في ألمانيا لمدة ثماني سنوات على الأقل.