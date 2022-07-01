أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الداخلية التركية، أنها جلبت من الولايات المتحدة شخصا يدعى “محمد غزر”، يشتبه في أنه العقل المدبر لهجوم الريحانية بولاية هطاي في عام 2013.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان لوزارة الداخلية التركية قوله، إنه في ضوء اعترافات المدعو يوسف نازك، مخطط الهجوم نفسه، تبين أن الأخير تلقى التعليمات من “غزر”.

وأفاد البيان بأنه بناء على ما تقدم، تم جلب “غزر” من الولايات المتحدة، حيث كان سجينا بتهمة تجارة المخدرات.

وأشير إلى أن عملية الجلب من الولايات المتحدة جرت بالتعاون مع الشرطة الدولية “الإنتربول”، وتم استلام “غزر” في مطار إسطنبول من قبل وحدات شعبة مكافحة الإرهاب لدى مديرية الأمن في العاصمة أنقرة.

ولفتت الوكالة إلى أن “غزر” وهو من مواليد أنطاكية عام 1967، كان يلاحق دوليا في قضايا تجارة المخدرات، وفي تركيا “بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي والانخراط في ممارسات تستهدف وحدة الدولة والبلاد”.

وتسبب الانفجاران اللذان وقعا بقضاء الريحانية في ولاية هطاي واستهدفا مقر البلدية ومبنى للبريد، في 11 مايو 2013، في مقتل 53 شخصا، وإصابة العشرات بجروح، علاوة على خسائر مادية لحقت بـ 912 مبنى، و891 متجرا، و148 مركبة.