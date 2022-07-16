يريفان (زمان التركية) – أعلنت المعارضة الأرمنية التي تطالب باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، ضرورة إلغاء جميع الاتفاقات التي أبرمها، ولاسيما مع تركيا وأذربيجان.

واتهم إيشخان ساغاتليان، أحد قادة الاحتجاجات سلطات البلاد الحالية بأنها “تخدم مصالح أنقرة وباكو وتتجاهل المصالح الحيوية لأرمينيا”.

وقال: “سنأخذ زمام المبادرة حتى تلغي الحكومة المقبلة جميع الاتفاقيات الشفهية والمكتوبة التي أقرها باشينيان”.

وأضاف: “يجب على العالم كله بما فيه علييف وأردوغان، أن يدرك أن أي اتفاقيات يبرمها باشينيان باطلة ولا تحمل قوة قانونية”.

وتشهد أرمينيا منذ شهرين احتجاجات تطالب باستقالة رئيس الوزراء باشينيان.

ويرى معارضوه أنه يحاول تقديم تنازلات جديدة لأذربيجان في ترسيم الحدود، ويعتزمون وقف خططه في 21 يوليو.