أنقرة (زمان التركية) – كذبت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخصوص امتلاك كل فرد في تركيا سيارة.

قال الرئيس أردوغان، في البث المشترك لقناة تي آر تي: “كل شخص لديه في هذا البلد سيارة ماشاء الله، نحن فخورون بهذا”.

ولكن المعطيات الرسمية تكشف صورة مختلفة. وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، كانت تركيا الدولة التي لديها أقل عدد من المركبات للفرد بين الدول الأوروبية في عام 2021.

في تركيا، يمتلك 164 شخصًا فقط من بين كل ألف شخص سيارة. بعد دول مثل لاتفيا ورومانيا والمجر في هذا المجال، تحتل تركيا المرتبة الأخيرة بين 26 دولة.

وتعد ضريبة الاستهلاك الخاص المرتفعة (SCT) من السيارات وارتفاع أسعار الوقود من بين أكبر الأسباب التي تمنع الناس من شراء السيارات في تركيا.

تحتل لوكسمبورغ المرتبة الأولى في عدد السيارات للفرد في أوروبا. في الدولة الأوروبية الصغيرة التي لديها أعلى حد أدنى للأجور، يمتلك 694 سيارة من بين كل ألف شخص.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية في القائمة بـ 655 سيارة. في بولندا، التي استضافت ملايين الأوكرانيين بعد الحرب، يمتلك 642 من كل ألف شخص سيارة.

وفي ألمانيا، أحد أقوى الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي والبلد الذي يضم أكبر صناعة للسيارات، يمتلك 575 شخصًا من بين كل ألف شخص مركبات. تم الإعلان عن هذا الرقم على أنه 570 في فرنسا.