أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن محكمة أنقرة أخلت سبيل بعض المعتقلين ضمن الحملة الأمنية المعروفة إعلاميا باسم “القبضة الحديدية”.

وتم تداول ادعاءات حول صدور قرارات إخلاء سبيل لبعض المعتقلين البارزين في القضية خلال هذا الأسبوع.

وفق الادعاءات، تتضمن قرارات الإفراج كلا من مدير مركز تسوق فورم والمرشح السابق لرئاسة نادي فنربخشه، خلوصي بلجو، وسردال جول المعروف بالصندوق الأسود لمالك مجموعة شركات داتاش المعروفة باسم مجموعة كاراباجاك، مليح كاراباجاك.

ولا يحق للنيابة الطعن على هذه القرارات نظرا لكونها نهائية وذلك وسط توقعات بصدور مزيد من قرارات الإخلاء.

جدير بالذكر أن السلطات التركية شنت حملة ضد ثلاث تنظيمات بتهمة التسبب في خسائر بنحو 25 مليار دولار للقطاع العام في قطاع حديد التسليح. وأسفرت الحملة عن اعتقال 374 شخص.

وأسفرت الحملة عن حبس أرول أفجيل وحسين أريلماز ومليح كاراباجاك بتهمة تزعم “تنظيم إرهابي” بجانب محمد عاكف شتين وملاك 13 مراكز تسوق ومدير شركة مالتي تركيا، خلوصي بالجو.

وتضمنت مسودة قرار إخلاء السبيل الخاصة ببالجو بنودا مثيرة للجدل، حيث ذكرت المحكمة في قرارها أن إجراءات الحبس ستكون مغالى فيها بالأخذ في عين الاعتبار الواضع الاقتصادي والاجتماعي للمتهم وامتلاكه محل إقامة ثابت وعدم وجود شبهة محاولته الهروب خارج البلاد.

هذا وتم منع بالجو من مغادرة البلاد وإلزامه بتسجيل حضور في أقرب مركز شرطة يومين أسبوعيا.