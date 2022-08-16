أنقرة (زمان التركية) – لفظ القيادي الكردي في حزب المناطق الديمقراطية، محمد جاندمير، المعتقل في سجن أسبية بولاية جيراسون، أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الثلاثاء.

إدارة السجن أبلغت أفرا أسرة جاندمير المقيمين في ولاية باتمان بوفاته في المستشفى الذي نُقل إليه بسبب أزمة قلبية.

ومن جانبه أفاد أحمد شقيق جاندمير، أن شقيقه تواصل معه آخر مرة يوم الجمعة الماضي وأبلغه أن حالته الصحية جيدة.

يُذكر أن جاندمير تولى منصب رئيس شعبة حزب المناطق الديمقراطية في باتمان خلال الفترة بين عامي 2014 و2016. وخلال الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر الحزب الدوري الذي عقد في 29 مايو من عام 2016 تم منحه عضوية مجلس الحزب.

وخلال مداهمات 21 سبتمبر/ أيلول عام 2016 في بلدتي صاصون وكوزلوك بمدينة باتمان تم اعتقال جاندمير بسبب المشاركة في إقناع بالتصويت للحزب الكردي خلال انتخابات 7 يونيو/ حزيران و1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومنذ عام 2016 يقبع جاندمير داخل السجن بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي” و”تقديم الدعم لتنظيم إرهابي”. وفي السابع عشر من يناير/ كانون الثاني عام 2021 صدر حكم عليه بالسجن 17 عاما و6 أشهر.