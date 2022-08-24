أنقرة (زمان التركية) – عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن دعم بلاده لقضية شبه جزيرة القرم، مؤكدًا على ضرورة استعادة أوكرانيا لأراضيها.

وأضاف أردوغان أن تركيا لم تعترف بضم القرم إلى روسيا عام 2014، وتؤكد منذ اليوم الأولى على أن هذه الخطوة غير شرعية وغير قانونية.

أضاف خلال رسالة مصورة في قمة منصة القرم عبر الانترنت، قائلا: “هذا موقف لا يستند على أسس حقوقية فقط بل أيضا على أسس أخلاقية. إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا التي تعد جزء لا يتجزأ منها هو خطوة يوجبها القانون الدولي. حماية وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها ووحدتها السياسية له أهمية كبيرة للاستقرار والأمن ليس فقط على الصعيد الإقليمي بل على الصعيد الدولي أيضا”.

وأوضح أردوغان أن تحقيق أمن ورفاهية تتار القرم، الذين يشكلون أحد السكان المحليين لشبه جزيرة القرم، يأتي ضمن أولويات تركيا.

وأكد قائلا: ” نعرب مرة أخرى عن توقعاتنا بالإفراج عن نائبة الرئيس الأول لمجلس تتار القرم نريمان جلال وأصدقائها للقاء بأسرهم وعائلاتهم فورا بعدما تم اعتقالهم لمشاركتهم في قمة المنصة الأولى في كييف العام الماضي”.