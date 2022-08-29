أنقرة (زمان التركية) – هددت “Killnet”، أكبر مجموعة قراصنة في روسيا، والمدعومة من الكرملين بحسب المزاعم، شركة “بيراقدار” التركية الخاصة بالطائرات بدون طيار.

“Killnet” نشرت عبر حسابها على تليجرام، رسالة تهديد للشركة التركية، بعد التصريحات الأخيرة للمدير العام لبيراقدار هالوق بيراقدار، التي قال فيها إن تركيا لن تبيع الطائرات بدون طيار لروسيا.

وأوضحت “Killnet” في بيانها، أن الطائرات بدون طيار التركية ألحقت بالجيش الروسي خسائر كبيرة، لذلك من الواجب تهديدها.

وزعمت مجموعة القراصنة، التي هددت تركيا أيضًا، في وقت سابق، أنها نفذت هجوم DDoS على شركة الدفاع الأمريكية العملاقة لوكهيد مارتن.

وكان هالوق بيراقدار المدير العام لشركة بيراقدار، الذي أجرى مقابلة مع بي بي سي الروسية، ووجه له سرالا: “إذا عرضت موسكو عليك أموالاً طائلة، فهل تبيعها لهم بيراقدار؟” أجاب: “أساس عملنا لم يكن أبدًا هو المال والأشياء المادية. مهما كانت الأموال التي تقدمها لنا موسكو، فلن نبيعها لهم”.

وأعلن سيرجي تسيكوف، الذي كان عضوًا سابقًا في لجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، أن بيراقدار ستنشئ مصنعًا في أوكرانيا لإنتاج الطائرات بدون طيار، وسيكون هذا المرفق هدفًا مشروعًا.