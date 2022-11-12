أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي عن شخصية زعيم المعارضة الذي يفضله الشعب التركي.

وفق استطلاع رأي أجرته شركة “ORC” للأبحاث في شهر نوفمبر الجاري، تصدر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدارأوغلو، القائمة بنسبة تصويت 26.8%.

وحصل صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعب الديمقراطي على 9.6٪، أما رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، فحصل على 6.9 بالمائة.

رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، حصل على 6.4%، أما رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، فحصل على 4.3%.

كما حصل رئيس حزب المملكة محرم انجه على 3.1 بالمئة. حسين باش، ورئيس حزب تركيا المستقلة، على 2.6 بالمائة.

أما فاتح أربكان، رئيس حزب إعادة الرفاه، فحصل على 2.5 في المائة، وحصل أركان باش، رئيس حزب العمال التركي على 1.5 بالمئة. أما رئيس حزب السعادة تيميل كارامولا أوغلو، فحصل على 1.3 بالمئة.