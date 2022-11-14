واشنطن (زمان التركية)_ أصدر المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن ملهم حركة الخدمة، بيان تعزية للشعب التركي، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول، متسببا في مقتل 6 مواطنين وإصابة 81 شخصًا.

قال فتح الله كولن: “أسأل الله تعالى الرحمة لأهلنا الذين فقدوا أرواحهم في حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجرحانا، ونسأل الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مع خالص العزاء لكل مواطنينا”.

معبرا عن استنكاره للإرهاب، قال كولن “إن تفجير عبوة ناسفة في أحد أكثر الأماكن ازدحامًا بالمدينة ومحاولة قتل الناس عملٌ إرهابيٌ لا يمكن أن تقبله الإنسانية أو الضمير أو الدين، وإنه لعملٌ يستحق اللعنة”.

ختم المفكر الإسلامي التركي ملهم حركة الخدمة، بالقول “حفظ الله وطننا وأمتنا من الإرهاب ومن كل بلاء ومصيبة، وأكرر خالص عزائي لأمتنا كلها”.

تتهم تركيا حزب العمال الكردستاني الانفصالي بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي في إسطنبول، والذي تم عبر قنبلة.