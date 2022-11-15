أنقرة (زمان التركية) – تبين أن السورية أحلام البشير، المتهمة بتنفيذ تفجير شارع استقلال في إسطنبول، أجرت محادثة، برقم هاتف مسجل باسم محمد أمين إلهان، وهو أمين حزب الحركة القومية في منطقة “جوتشلوقاناك” بولاية شرناق.

الهجوم الإرهابي في شارع استقلال بمدينة إسطنبول، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 شخصًا. ووصل حتى الآن عدد الموقوفين على ذمة القضية 50 شخصا.

الشرطة استدعت للتحقيق محمد أمين إلهان عضو الحزب المتحالف مع الحزب الحاكم، حيث تبين إجراء مكالمتين بين خط هاتفي مسجل باسم إلهان والخط الذي تستخدمه أحلام البشير.

وأوضح إلهان في شهادته أنه لم يلتق بالبشير مسبقا، وقال “التنظيم الإرهابي يحاول خداع الجميع”.