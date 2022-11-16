أنقرة (زمان التركية) – ألقي القبض على بارون المخدرات الإيطالي لوتشيانو كامبوريسي، وهو مهرب مخدرات دولي يتمتع بعلاقات مع عصابات المافيا، اتخذ من تركيا مقرًا لإدارة نشاطه الإجرامي.

اعتقل كامبوريسي البالغ من العمر 47 عاما في الحادي عشر من الشهر الحالي داخل منزل بمدينة أنطاليا التركية بعد 4 سنوات من البحث عنه.

وذكرت الإذاعة الإيطالية (Rai) أن كامبوريسي يعد مهرب مخدرات دولي خطير يتمتع بعلاقات مع منظمة ندرانجيتا الإجرامية ومقرها منطقة كالابريا الإيطالية.

ولم يصدر الجانب التركي أي تصريحات رسمية حول العملية الأمنية بعد.

وكانت قوات الأمن التركية قد عثرت في أغسطس من عام 2018 على أكثر من 20 طن من الحشيش على متن سفينة تابعة لكامبوريسي تحمل اسم “راموس”. وتم اعتقال طاقم السفينة المؤلفة من 11 شخصا الذين يندرجون جميعا من منطقة كأراباغ.

وأسفرت التحقيقات عن الحكم بالسجن 22 عاما و8 أشهر على كامبوريسي بتهمة تهريب المخدرات دوليا.

وقضت محكمة لوكري الواقعة في منطقة كالابريا بالسجن 172 عاما على 12 شخصا من بينهم كامبوريسي، غير أن السلطات الإيطالية لم تتمكن من رصد كامبوريسي منذ الخامس من ديسمبر/ كانون الأول عام 2018.

وأفاد وسائل الإعلام الإيطالية أن عمليات البحث ركزت على تركيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كشفت المعلومات التي حصل عليها مكتب تحقيقات مكافحة المافيا الإيطالية أن كامبوريسي ظل داخل الأراضي التركية حتى عام 2021 على الأقل.

هذا وأوضحت التحقيقات أن كامبوريسي كان ضمن عصابة تهريب مخدرات دولية تنشط بين أمريكا الجنوبية وإيطاليا وشمال غرب أوروبا.،