أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات في تركيا، اعتقال شخص من شمال سوريا، قالت إنه ساعد منفذة تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول.

زعمت مديرية مكافحة الإرهاب في إسطنبول أن “إرهابيًا يُدعى حسام هرب إلى سوريا، وهو الذي ساعد في منفذة هجوم إسطنبول أحلام البشير وحرضها عليه”.

وبعد إبلاغ عناصر الأمن التركي في سوريا، تم شن عملية في أعزاز للقبض على حسام، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين على خلفية الهجوم إلى 51.

يذكر أن الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري، صالح مسلم، قال إن أحلام البشير، لها صلة بالجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، ولا علاقة لها بالأكراد. وأشار مسلم إلى أن الهجوم “مؤامرة ومكيدة عثمانية” من تخطيط إدارة الحرب الخاصة التابعة للدولة التركية.

أدى تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول يوم الأحد الماضي، إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

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