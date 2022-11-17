أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي الروسي ديمتري بافيرين، إن السطلة الحاكمة في تركيا تقدم البلاد باعتبارها إمبراطورية، لكنها في الواقع ليست كذلك.

كتب بافيرين لوكالة الإعلام الروسية، تحليلًا للعلاقات التركية الأمريكية، بمناسبة هجوم إسطنبول وصف خلاله تصريحات وزير الداخلية سليمان صويلو ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو المنقدة للولايات المتحدة، بأنها مواقف منسقة اتخذتها الحكومة التركية.

قال بافيرين إن تركيا الحديثة في الواقع ليست إمبراطورية، ولكنها تشعر كأنها إمبراطورية وتريد أن تكون ذلك، والإمبراطوريات لا تبحث عن المذنب، بل تلوم الآخرين وفقًا لمصالحها.

واستدل بافيرين على رأيه بما فعلته أنقرة مؤخرًا عقب تفجير إسطنبول، حيث ألقت باللوم فورًا على واشنطن، واتهمتها بطريقة قاسية.

أضاف الصحفي الروسي: “إن اتهام حليف بشن هجوم إرهابي على المدنيين، تهمة خطيرة للغاية. كانت الولايات المتحدة بالطبع تساعد الأكراد، بما في ذلك من خلال إصدار تعليمات عسكرية، وكانت تفعل ذلك بشكل علني. ولكن حتى في الآونة الأخيرة، كان الأكراد في سوريا، باستثناء تركيا، يساعدون الأكراد. كانت جميع القوى القوية تساعد”.

وتابع بافيرين: “يتطلب الأمر بعض العزم لإيجاد صلة بين أحلام البشير المشتبه بها وحكومة الولايات المتحدة، وكانت هذه الصلة في أيدي الأتراك، لذا قاموا باتهام واشنطن في غضون ساعات، ولكن الآن يبدو أن الأطراف قد توصلوا إلى اتفاق، فأردوغان مساوم، ولكنه أيضًا متوتر … “.

من ناحية أخرى، لفت بافيرين الأنظار إلى المحادثة القصيرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين، وتابع على النحو التالي:

“كان الزعيمين كانا قد عقدا في السابق اجتماعات غير معلنة أو ضمنية. المحادثات كانت سرية والمسألة كما أوضح الجانب التركي هي الهجوم الإرهابي في إسطنبول، ثم افترق الطرفان وبدا راضين عن بعضهما البعض. حتى أن بايدن أثنى على أردوغان لـ “تسهيل صفقة الحبوب”، على الرغم من أنه من المعروف أن الحكومتين تواجهان حاليًا العديد من المشاكل ومجال ضئيل للتعاون”.

وأنهى الكاتب الروسي مقاله قائلًا: “إذا حاولت الولايات المتحدة حقًّا إفساد سلطة أردوغان وبدأت في إضعاف سلطتها، فإن الانفصال النهائي عن الغرب سيصبح المفتاح الوحيد لبقاء أردوغان. في بداية الحرب الباردة الأولى، انتهى التنافس على تركيا لصالح واشنطن وبروكسل. نحن الآن في بداية الحرب الباردة الثانية، لكن نتيجة المنافسة لا يجب أن تكون هي نفسها …”.