أنقرة (زمان التركية) – ظهرت وثيقة زواج أعدت في سوريا لأحلام البشير المشتبه بها في التفجير الدموي، الذي وقع في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول.

وفق وثيقة الزواج المزورة، البشير متزوجة من بلال حسن أحد المشتبه بهم بالضلوع في التفجير، بمهر ألف دينار سوري.

وذكرت البشير في شهادتها بالنيابة التركية، أنها التقت بلال حسن لأول مرة في إدلب.

كما أوضحت البشير خلال استجوابها أنها انتقلت إلى ميدان تقسيم برفقة بلال حسن يوم الحادث.

وبحسب إفادتها، لم يذهب بلال حسن إلى مكان الحادث بعد أن أعطاها الحقيبة التي تحتوي على القنبلة.

وأسفر انفجار قنبلة في شارع الاستقلال في تقسيم، أحد أكثر أحياء اسطنبول ازدحاما، يوم الأحد (13 نوفمبر)، عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين. وزعم وزير الداخلية سليمان صويلو أن حزب العمال الكردستاني يقف وراء الهجوم وألقى باللوم على الولايات المتحدة.

وجاء في بيان المديرية العامة للأمن أن المشتبه بها “ضابط مخابرات تلقى تدريبًا خاصًا من قبل حزب العمال الكردستاني”. من ناحية أخرى، أعلن حزب العمال الكردستاني أنه لا علاقة له بالهجوم.

وكشف النقاب عن أن عمار جركس، الذي اعتقل بزعم أنه مخطط التفجير، أسس شركة لتأجير السيارات في اسطنبول عام 2020. وجاء في بيان البشير أمام النيابة “لم أكن أعلم بوجود قنبلة في الحقيبة. لقد هددوني بإخوتي”.