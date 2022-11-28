أنقرة (زمان التركية) – قال أحمد هاقان رئيس تحرير صحيفة “حرييت” التركية المعروفة بقربها من حكومة حزب العدالة والتنمية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيلقي خطاب الشرفة “خطبة النصر” بعد الانتخابات كما تعود.

اعتاد أردوغان على إلقاء خطاب للشعب بعد كل انتصار انتخابي، ويظهر خلال الخطاب من شرفة عالية وبجانبه أفراد أسرته والمقربين منه.

وأكد الصحفي التركي الموالي للحكومة هاقان أن أردوغان سيلقي خطاب الشرفة العام المقبل أيضًا، وذلك تعليقا على قول نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري إنجين ألتاي: “الجميع سيفوز في الانتخابات ضد أردوغان”.

وقال هاقان في مقاله: “هل سمعت بيان حزب الشعب الجمهوري الذي صرح به إنجين ألتاي؟ هذا بالضبط ما قاله: أي شخص سيفوز في الانتخابات ضد أردوغان. مع رئيس حزبنا كمال كيليتشدار أوغلو، من السهل الفوز. الأمر بهذه البساطة”.

وأضاف هاقان: “هناك مقولة (الشتاء قادم)… أستلهم من ذلك وأقول لهم: “حديث الشرفة قادم”.

يذكر أن نتائج آخر استطلاع رأي في تركيا، كشفت عن ارتفاع نسبة رفض الناخبين التصويت لتحالف الشعب الحاكم الذي يقوده الرئيس أردوغان، حيث قال 40.4 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم لن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بينما كان هذا المعدل 29.3٪ في فبراير 2021.