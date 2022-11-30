أنقرة (زمان التركية)ــ أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إحراز تقدم جيد في التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وكشف عن موعد تطبيق قانون الإرهاب الجديد.

صرح بيلستروم للصحفيين في ثاني أيام اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو “أجرينا محادثات ثنائية جيدة للغاية بين السويد وفنلندا وتركيا أمس وبعد ذلك الاجتماع شعرت أن هناك تقدم. نحن نتحرك قدما”. وفق وكالة رويترز

كما قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إنهم سيبدأون في تطبيق قانون الإرهاب الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في بداية العام، قبل الصيف.

قام كريسترسون، في بيانه لوكالة أنباء بلاده TT، بتقييم اجتماع الآلية المشتركة الثاني الذي عقد في ستوكهولم في نطاق المذكرة الثلاثية التي وقعتها تركيا وفنلندا والسويد في قمة الناتو في مدريد في 28 يونيو.

وفي إشارة إلى أن الاجتماع كان مثمرًا، قال كريسترسون، “أعرب الجانب التركي علنًا عن ارتياحه لأول مرة”.

وفي إشارة إلى قانون الإرهاب الجديد، قال كريسترسون إنه “سيتم تطبيق قانون الإرهاب، في بداية العام الجديد بما يمنع المشاركة في المنظمات الإرهابية، سيبدأ تنفيذ القانون قبل الصيف. وتواصل السويد الامتثال للاتفاقية مع تركيا”.

وقال كريسترسون إنه لا يعرف متى ستوافق تركيا على عضوية السويد في الناتو، مضيفًا أن أنقرة ستقرر ذلك.

من ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم بوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ووزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو في بوخارست حيث كان يحضر اجتماع وزراء خارجية الناتو.

وقال بيلستروم، في بيان عقب الاجتماع، “كان الاجتماع مثمرًا ولطيفًا للغاية”.