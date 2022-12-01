أنقرة (زمان التركية) – تشير معلومات إلى أن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، يستعد لضم شخصية اقتصادية بارزة ضمن الكوادر الاقتصادية للحزب.

يستعد حزب الشعب الجمهوري -المشارك ضمن التحالف السداسي المعارض– للكشف عن سياساته وكوادره الاقتصادية، خلال مؤتمر سيعقد في الثالث من الشهر الجاري داخل قصر لطفي كردار للمعارض والمؤتمرات في إسطنبول.

يوم السبت 3 ديسمبر، سيعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو عن السياسات الاقتصادية لحزبه والكوادر الذين يضعون هذه السياسات.

وفق المعلومات، من المنتظر خلال المؤتمر إعلان تعيين المستشار السابق لـ أنجيلا ميركل، جيريمي ريفكين، مستشارا لزعيم حزب الشعب الجمهوري كيليجدار أوغلو. يُعرف ريفكين بأنه مبتكر مفهوم الثورة الصناعية الثالثة.

وعقب الكلمة الافتتاحية لكيليجدار أوغلو بالمؤتمر ستجري اللجان الاقتصادية بالحزب طرحًا للإصلاحات الهيكلية والاقتصاد الأخضر.

هذا وسيشهد المؤتمر أيضَا مشاركة دارون أسيموغلو، الخبير الاقتصادي في معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا ومؤلف العديد من الكتب الشهيرة عالميا، حيث سيلقي كلمة عبر الفيديو كونفرنس.

تتسارع حاليًا في تركيا وتيرة استعدادات كل من الجناح الحاكم والمعارضة للانتخابات مع تبقي نحو 6 أشهر على موعد انعقادها، في ظل استمرار الغموض حول مرشح التحالف السداسي المعارض للانتخابات الرئاسية.